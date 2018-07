LA MENTIRA SOBRE LA DISMINUCIÓN DE LAS MUERTES VIOLENTAS

Por: Fany Téllez

No hay casualidades en la relación que el Gobierno hace entre la dejación de armas de las FARC y el fin de la violencia. Aunque sea falsa. El pasado 27 de junio se cumplía un año desde que las FARC entregaran el grueso de su armamento y Juan Manuel Santos se sumaba al hashtag #UnAñoSinArmas para presumir en redes: “Tuvimos las elecciones más pacíficas de la historia; Dejaron de llegar heridos de guerra al Hospital Militar; Los turistas van a destinos que antes el conflicto no dejaba; Tuvimos la tasa de homicidios más baja en 40 años”. No mentía, pero utilizaba una técnica muchos más eficiente: invisibilizar los datos molestos, aquellos que contradicen el mito construido durante años, que dice que el problema de la violencia en Colombia es un asunto achacable casi en exclusiva a las guerrillas. No puede haber relato triunfante si no se pueden demostrar resultados espectaculares, aunque para ello haya que falsear la realidad hasta límites insoportables.

Lo cierto es que, históricamente, las muertes violentas relacionadas con el conflicto armado y político llevan años fluctuando entre el 10 y el 15 por ciento del total. De hecho, un año y siete meses después de firmado el acuerdo de paz los datos del Instituto de Medicina Legal ratifican que el número de muertes violentas en realidad no descienden en el país, que los homicidios, tampoco, y que la violencia política está disparada.

Las cifras indican que entre 2015 y 2017 la disminución de la cifra de homicidios es casi imperceptible, pasando de 11.585 a 11.373. Lo más grave es que entre enero y mayo de 2018, los últimos datos oficiales disponibles, hablan de 4.644 homicidios, un 4,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2017. El Gobierno reporta cero muertes entre guerrilleros de las FARC porque, oficialmente, ya no hay tales, pero no cuenta que la propia Fiscalía reconoce el asesinato de, al menos, 70 ex combatientes de las FARC e identifica como principal victimario al Clan del Golfo, la mayor estructura narcoparamilitar de ultraderecha del país, que ha aprovechado la salida de las FARC de los territorios para expandirse con el permiso necesario de las Fuerzas Militares.

La violencia ha sido la forma recurrente de administrar este país por las élites colombianas, que además del asesinato directo generan unas condiciones de pobreza, desigualdad y falta de acceso a la educación, que están detrás de muchas de las violencias cotidianas que enfrentan las colombianas y los colombianos.

En 2017, se disparó la violencia sexual en un 11,2 por ciento con 33.798 casos reportados, aunque Medicina Legal constata que este es un altísimo subregistro. Igual pasa con la ‘epidemia’ de suicidios. Sólo en los 5 primeros meses de 2018 ya se supera en un 10 por ciento la cifra del mismo periodo de 2017, con 980 suicidios, pero es que 2017 fue el año con más suicidios desde que hay datos en el país: 7 personas se quitaron la vida cada día, que totalizan 2.571 casos.

¿Qué celebra Santos? No lo sabemos muy bien, pero tiene que ver con la alteración de la realidad, que opera la hegemonía en el país gracias a su aparato mediático y al silenciamiento de las voces críticas.

Eso sí, cada vez les cuesta más disimular ante la opinión la persecución política de líderes y lideresas sociales, así como de defensores de los derechos humanos y del ambiente. En lo que va de 2018 ya se superan los 100 asesinatos y la Defensoría del Pueblo ha denunciado que entre 2016 y 2017 fueron ultimados 282. Las agresiones y amenazas se cuentan por miles y no hay datos uniformes. Sólo en las dos últimas semanas han sido asesinados 11 lideresas y líderes campesinos comunales, cocaleros o de la restitución de tierras; dos de ellos mientras Colombia jugaba su último partido en el Mundial de Fútbol de Rusia. El ruido mediático es amigo de la violencia.